Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) trong khai mạc Đại hội Đảng

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong 1 tuần. (Ảnh: Xinhua)



Cũng trong bài phát biểu, ông Tập nói rằng Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc đấu tranh lớn chống chủ nghĩa ly khai ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), quyết tâm và đủ khả năng bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của nước này.



Khoảng 2.300 đại biểu từ khắp cả nước tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở phía Tây Quảng trường Thiên An Môn, khi an ninh được thắt chặt và bầu trời trở nên trong xanh hơn sau nhiều ngày u ám.



Ông Tập, 69 tuổi, bước vào khán phòng trước 10h sáng và bắt đầu bài phát biểu để điểm lại những thành tựu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được, cũng như nêu ra các ưu tiên cho 5 năm tới.



Trong thập kỷ lãnh đạo của ông Tập, Trung Quốc ưu tiên các vấn đề an ninh, kiểm soát nền kinh tế nhằm đạt được “thịnh vượng chung”, chính sách ngoại giao quyết liệt hơn, xây dựng quân đội mạnh hơn và gia tăng sức ép lên đảo Đài Loan của nước này.