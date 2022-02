Ông Putin phê chuẩn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Trong lúc ông Putin thông báo về chiến dịch quân sự, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị họp khẩn cấp.

Tổng thống Putin nói Nga không thể chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào từ Ukraine, cảnh báo sự can thiệp từ nước ngoài. Ông nói những ai muốn can thiệp vào hành động của Nga "phải biết rằng câu trả lời của Nga sẽ đến rất nhanh, và dẫn tới những hậu quả mà các ông chưa từng biết đến".

Phản ứng trước tuyên bố của ông Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang theo dõi tình hình chặt chẽ và sẽ sớm trao đổi với các đối tác G7.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Nga phải chịu trách nhiệm về những tổn thất sinh mạng sắp xảy đến. Ông cho biết sẽ sớm phát biểu trước người dân Mỹ về những hậu quả mà Nga sẽ đối mặt.

Ông Biden nói Mỹ sẽ tham gia cùng các đồng minh NATO để bảo đảm đòn phản ứng mạnh mẽ, thống nhất và quyết đoán trước các hành động của Nga.

Vị trí vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, một phần do quân đội Ukraine kiểm soát, phần tiếp giáp biên giới do lực lượng thân Nga quản lý. Đồ họa: New York Times.