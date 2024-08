Ông Putin, ông Biden ra sân bay đón các tù nhân trong cuộc trao đổi lịch sử

Nhà Trắng ngày 1/8 cho biết, 16 công dân phương Tây đã được Nga trả tự do để trở về Mỹ và một số nước châu Âu. Đổi lại, phương Tây trả tự do cho 8 người bị nghi là "điệp viên và đặc vụ Nga" từ các nhà tù ở Mỹ, Na Uy, Đức, Ba Lan, Slovenia. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris chào đón nhà báo Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva ở căn cứ Andrews, Maryland, Mỹ sau khi bà được trả tự do.

Đây được xem là cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, vì có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua, kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong ảnh: Ông Biden chào đón phóng viên Wall Street Journal Evan Gershkovich về nước.

Cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 1/8 theo giờ địa phương. Thỏa thuận trao đổi tù nhân được thực hiện sau hơn 18 tháng đàm phán giữa Nga và các nước phương Tây. Trong ảnh: Ông Biden chào đón cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan.