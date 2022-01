Ông Phạm Đức Hải làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy TPHCM

Your browser does not support the audio element.

Chiều 5/1, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Ông Phạm Đức Hải sẽ đảm nhiệm cương vị này đến khi về hưu theo quy định.