'Ông nội' 76 tuổi Kim Young Gun làm xét nghiệm ADN con trai 5 tháng

A khởi kiện Kim Yong Gun vì lý do cưỡng bức phá thai. Việc ép buộc ai đó phải phá thai là bất hợp pháp trong luật dân sự Hàn Quốc.

Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, Kim Yong Gun đã gặp A và xin lỗi, đồng thời bày tỏ thiện chí sẽ đăng ký hộ khẩu của đứa trẻ vào sổ hộ khẩu của mình sau khi đứa trẻ ra đời. Cuối cùng A đã tha thứ cho Kim Yong Gun và quyết định rút đơn khởi tố.

Kim Yong Gun sinh năm 1946, là một trong những tài tử gạo cội của màn ảnh Hàn với các phim tiêu biểu như Kill Me Heal Me, Ojakgyo Family, Temptation Of Wife,...

Ông từng trải qua một cuộc hôn nhân và là bố của 2 nam diễn viên Cha Hyun Woo, Ha Jung Woo.

