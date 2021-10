Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nên bỏ cách lấy mẫu xét nghiệm dùng que chọc mũi

Thực tế hiện nay cho thấy khó có thể đạt “zero COVID”, nên thành phố cố gắng thực hiện phương châm “sống an toàn trong môi trường có dịch”. Về vấn đề này, ông Nhân cho rằng chưa đúng và không phù hợp. Ông đề nghị nên đổi thành "sống an toàn trong môi trường có lây nhiễm nhưng bình thường mới".

“Sống an toàn trong môi trường có dịch, tôi không đồng tình với cách nghĩ này, chúng ta cần sống an toàn trong bình thường mới. Chúng ta phải làm rõ, thế nào có dịch, thế nào không có dịch. Có dịch thì làm sao mà an toàn, chúng ta phải sống an toàn và làm việc trong môi trường có lây nhiễm nhưng bình thường mới, nghĩa là chung sống với lây nhiễm chứ không phải có dịch bệnh”, ông Nhân nói.