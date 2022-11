Ông Nguyễn Quang Tuấn bị xem xét tước danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ngoài ra, một trường hợp khác là lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (thuộc Sở Y tế Hà Nội; là người được trao tặng danh hiệu "Công an Thủ đô ưu tú" năm 2021, cũng bị xem xét, đưa ra phương án xử lý.

Trước đó, vị lãnh đạo này bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật vì có vi phạm liên quan đến công ty Việt Á.

Hồi tháng 10/2021, ông Nguyễn Quang Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là vụ án về những sai phạm liên quan đến việc nâng giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ở thời điểm này, ông Tuấn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".

Tuy nhiên, đến tháng 12/2021, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn. Quyết định nêu trên cũng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.