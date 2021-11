Ông Nguyễn Duy Linh nhận 14 năm tù, ‘thầy phong thủy’ được trả tự do

Hôm nay (6/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.



Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) nhận án 7 năm, 6 tháng tù vì tội Đưa hối lộ.



Cộng với hình phạt của các bản án cũ, Phan Văn Anh Vũ phải thi hành mức án 30 năm tù.



Bị cáo Hồ Hữu Hòa (quê Nghệ An) bị tuyên mức án 2 năm, 7 tháng, 25 ngày tù vì tội Môi giới hối lộ. Ghi nhận bị cáo Hòa đã chấp hành xong án tù, được trả tự do tại tòa.



Trong phiên tòa sáng nay, ông Nguyễn Duy Linh vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Linh bị buộc phải trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ để xung công. Ghi nhận gia đình bị cáo đã nộp xong số tiền 5 tỷ đồng vào ngày 5/11.

Các bị cáo tại tòa Theo nhận định của HĐXX, tại tòa ban đầu ông Nguyễn Duy Linh chỉ thừa nhận có nhận quà là xì gà và rượu từ Phan Văn Anh Vũ. Sau đó, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa.



Lời khai của ông Linh phù hợp với lời khai của bị cáo Hòa, bị cáo Vũ và lời khai của những người làm chứng. Ngoài chứng cứ này còn có những chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Linh.



Phan Văn Anh Vũ từng khai bị mớm cung, ép cung về bản khai nhận đưa hối lộ 5 tỷ đồng. Tại tòa Vũ và Linh khai nhận đã đưa và nhận hối lộ 5 tỷ đồng.



Lời khai này của hai bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp với biên bản đối chất, bản tự khai trước đó của Phan Văn Anh Vũ.



Bị cáo Vũ thừa nhận đưa quà nhiều lần cho ông Linh, trong đó có lần đưa 5 tỷ đồng. Ông Linh cũng thừa nhận việc này. Lời khai của hai bị cáo phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ.



Tại tòa bị cáo Hòa tái khẳng định có chuyện chuyển quà. Sau khi đưa quà, Vũ nói đó là 5 tỷ đồng.



HĐXX thấy lời khai của bị cáo là có căn cứ, phù hợp với lời khai của các bị cáo khác.



Từ những đánh giá nhận định trên, HĐXX nhận thấy, đủ cơ sở xác định, thời điểm Phan Văn Anh Vũ gặp khó khăn liên quan đến pháp luật, bị cáo đã nhờ Hồ Hữu Hòa kết nối với cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh để hai bên liên lạc với nhau.



Bị cáo Hòa gợi ý Vũ chuyển tiền cho ông Linh để giải quyết việc. Bản thân bị cáo là người trung gian chuyển số tiền hối lộ 5 tỷ đồng.



Hành vi nêu trên của Phan Văn Anh Vũ phạm vào tội Đưa hối lộ, Hòa phạm tội Môi giới hối lộ, còn ông Linh phạm tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội.



Đối với bị cáo Linh, nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, là cán bộ cao cấp trong ngành công an, là người hiểu rõ pháp luật nhưng đã nhận hối lộ số tiền rất lớn.



Trong giai đoạn điều tra, bị cáo không thừa nhận tội. Tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, xin được tự nguyện nộp lại 5 tỷ đồng.



HĐXX đánh giá cao và ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo.



Ngoài ra, về nhân thân, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo và bố đẻ có nhiều đóng góp cho ngành công an, được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Đây cũng là tình tiết giảm nhẹ.



Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đều phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, nhẽ ra phải áp dụng hình phạt cao.



Nhưng xét thấy các bị cáo đã ăn năn hối cải, bị cáo Nguyễn Duy Linh đã xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an, xin được khắc phục hậu quả nên HĐXX xem xét phạt tù bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt.