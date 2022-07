Ông Nguyễn Đức Tài: Chuỗi nhà thuốc An Khang chỉ 6 tháng đã đi đoạn đường dài hơn 3 năm, dự sớm có lãi từ năm 2022

Điểm lại, An Khang được thành lập từ năm 2002 với tên gọi Nhà thuốc Phúc An Khang, đến cuối năm 2017, chuỗi bán lẻ dược phẩm này chính thức là thành viên của Thế Giới Di Động (MWG) với 14 cửa hàng tại Tp.HCM. Lúc bấy giờ, đánh giá quy mô chưa đủ lớn, chỉ bằng khoảng một nửa so với ngành di động, nên MWG không vội vã đầu tư ngành dược. Ngược lại, thị trường hàng tiêu dùng lớn hơn nhiều nên MWG chọn dốc sức đầu tư vào Bách hoá Xanh, không muốn và không đủ nguồn lực phát triển mạnh hơn chuỗi An Khang.

Sau 5 năm, một bức tranh tương tự đang tái diễn, nhưng với tâm thế quyết liệt hơn, cụ thể theo ông Nguyễn Đức Tài: "Muốn kiếm lợi nhuận trong ngành dược thì thời điểm này là phù hợp để tăng trưởng mô hình chuỗi nhà thuốc".

Ngành thuốc sau đợt dịch vừa rồi có những bước phát triển tốt. Trước đây, ngành thuốc cơ bản chỉ có thuốc chữa bệnh là chính, nhưng sau đợt dịch vừa rồi thì thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ cũng có những tăng trưởng rất mạnh. Đây là những dấu hiệu cho thấy ngành thuốc Việt Nam bắt đầu có những dịch chuyển từ trạng thái chữa bệnh, đau đâu chữa đó, sang trạng thái bảo vệ sức khỏe. Bước chuyển dịch này giống như những nước phát triển. Tại các nước này, thực phẩm chức năng, vitamin, các loại thuốc làm cho cơ thể khỏe mạnh phát triển rất tốt.