Ông Nguyễn Đỗ Lăng CEO APEC bị khởi tố: Quyền lực lớn, nhiều dự án BĐS 'khủng'

Trước đó, nhóm cổ phiếu “họ APEC” nhiều thời điểm gây bão. Cổ phiếu API có lúc lên gần 60.000 đồng/cp (hồi tháng 11/2021), cao gấp 6 lần trước đó khoảng 3 tháng. Tại đại hội cổ đông khi đó, đại diện API từng chia sẻ mức định giá 200.000 đồng/cổ phiếu cho mã API trong dài hạn không phải là đắt.

Tuy nhiên, cổ phiếu API sau đó giảm mạnh và tính tới 28/6 còn 9.300 đồng/cp.

Cổ phiếu APS của Chứng khoán APEC cũng có những biến động bất thường, từng tăng từ mức 5.000 đồng/cp lên 60.000 đồng/cp hồi tháng 11/2021. Khi đó cổ phiếu APS vẫn được cho là rẻ, và có thể tăng thêm vài lần nữa. Cũng như API, cổ phiếu APS sau đó giảm mạnh và hiện còn 10.600 đồng/cp.

Cổ phiếu IDJ cũng tăng gấp nhiều lần trong năm 2021 và cho đến nay cũng đã bốc hơi khoảng 70%, còn 9.800 đồng/cp.

Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng, trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Phạm Duy Hưng, Chủ tịch APS.

Đây là những nhân vật liên quan tới vụ án hình sự xảy ra tại 3 doanh nghiệp: CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), thường được biết đến là “họ APEC”, liên quan tới hệ sinh thái APEC Group.

Theo Vietnamnet