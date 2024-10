Ông Lương Tam Quang và Nguyễn Tân Cương được thăng hàm Đại tướng

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương vừa nhận quyết định thăng hàm Đại tướng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao. Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang), chủ trì Lễ trao Quyết định thăng hàm cho một số tướng lĩnh công an, quân đội. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; thăng quân hàm Đại tướng đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được thăng quân hàm Thượng tướng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao quyết định (Ảnh: QĐND). Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang thay mặt các nhân sự được thăng hàm, hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ông cũng cam kết sẽ nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chúc mừng các nhân sự vừa được thăng hàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, những nhân sự được thăng hàm lần này là những cán bộ sĩ quan ưu tú, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các cán bộ này cũng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng những nhân sự được thăng quân hàm hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng, Công an nhân dân anh hùng. Ông cũng kỳ vọng các cán bộ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung" để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (Ảnh: TTXVN). Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên, có trình độ Cử nhân Luật, An ninh. Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm Đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. Ba năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Tháng 10/2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, và giữ cương vị này trong gần 2 năm. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và được thăng hàm Thượng tướng vào năm 2022. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV hồi đầu tháng 6, ông Lương Tam Quang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công an. Sau đó hơn 2 tháng, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho ông Nguyễn Tân Cương (Ảnh: QĐND). Đại tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội như Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… Ông Nguyễn Tân Cương được phong hàm Thiếu tướng từ năm 2012, hàm Trung tướng từ 2016 và hàm Thượng tướng từ năm 2021. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII hồi đầu năm 2021, ông Cương được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Nguyễn Doãn Anh (Ảnh: QĐND). Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, có trình độ đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, cao cấp chuyên ngành Quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô trước khi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 4 vào cuối năm 2018. Ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2019 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam năm 2022.