Ông lớn Gelex quyết sớm, mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Cụ thể, Tập đoàn Gelex đã mua lại toàn bộ 3.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu) mã GEXH2124001 chỉ sau tròn 1 năm phát hành, sớm hơn so với kỳ hạn 2 năm. Số trái phiếu nói trên có kỳ hạn 3 năm, được phát hành ngày 19/5/2021 và lãi suất cố định 8,5%/năm.

Gelex là một doanh nghiệp nổi lên trong vài năm gần đây sau nhiều vụ thâu tóm các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dây và cấp điện, thiết bị điện và mở rộng thêm sang các ngành nghề kinh doanh tiềm năng khác, trong đó có hạ tầng, logistics, bất động sản và đầu tư thâu qua M&A. Sau 5 năm tái cấu trúc (M&A, thoái vốn, sắp xếp các đơn vị thành viên), GEX đã trở thành tập đoàn tư nhân đa ngành theo mô hình holdings. Gelex gần đây lấn sang lĩnh vực mới: điện gió với mục tiêu sở hữu các nhà máy phát điện với tổng công suất 500 MW vào năm 2025.

Đi đôi với các thương vụ M&A, Gelex ghi nhận tổng tài sản và nợ tăng mạnh. Tính tới cuối quý I/2022, Gelex có tổng nợ phải trả đạt gần 39,8 nghìn tỷ đồng, trong đó có gần 22,8 nghìn tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính (dài hạn là hơn 15 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ Gelex, nhiều doanh nghiệp khác cũng ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo SSI Research, lượng trái phiếu bất động sản tháng 4 giảm mạnh. Lượng phát hành trong quý I/2022 giảm hơn 74% so với quý IV/2021. Tính đến cuối tháng 4/2022, tổng khối lượng trái phiếu đã mua lại trước hạn là 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng trái phiếu phát hành chỉ đạt 820 tỷ đồng, so với mức bình quân 26 nghìn tỷ đồng/tháng trong năm 2021.