Ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú, luật sư nói gì?

Tự ý rời khỏi nơi cư trú

Ngày 9/6, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh ông Lê Tùng Vân, bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai, xuất hiện tại một điạ điểm làm căn cước công dân (CCCD) tại quận 6, TP.HCM. Hình ảnh này đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.



Bởi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" nhưng không bị cơ quan quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú do bị can là người già yếu (90 tuổi), có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, không có dấu hiệu tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn (theo Khoản 4 Điều 119 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015).



Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Người bị áp dụng biện pháp này phải làm giấy cam đoan không được phép đi khỏi nơi cư trú khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.



Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã buộc bị can này trở lại nơi cư trú thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.



Ông lê Tùng Vân hiện là bị can chính trong vụ Tịnh thất Bồng Lai - vụ án phức tạp với tính chất nghiêm trọng do nhiều bị can thực hiện với lỗi cố ý xâm hại đến nhiều khách thể là cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.



Trong đó, ông Lê Tùng Vân là người tổ chức, chỉ đạo 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" là công cụ, phương tiện dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật.



Bị can Lê Tùng Vân, theo cơ quan điều tra là có tình tiết giảm nhẹ vì đã trên 70 tuổi. Tuy nhiên ông Vân cũng có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.



Ông Lê Tùng Vân có quê quán tại xã Châu Phú, thị xã Châu Phú, tỉnh An Giang. Nơi thường trú là ở đường Lý Chiêu Hoàng, TPHCM và nơi ở hiện tại của ông Vân là hộ bà Cúc (tức nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai). Ngoài cha, mẹ đã mất, Cơ quan điều tra nêu "chưa rõ" vợ và con của ông Lê Tùng Vân.



Sẽ xử lí thế nào?

Với hành vi vi phạm trên, hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn. Đồng thời, nhiều người cũng đã đặt ra thắc mắc rằng sự việc vi phạm của ông Lê Tùng Vân sẽ được xử lí như thế nào?



Về vấn đền trên, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, việc ông Lê Tùng Vân đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tự ý đi lên TP.HCM là trái quy định pháp luật. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì hành vi của ông Vân cần bị xử lý.



Trong trường hợp nói trên, ông Vân đã tự ý từ Long An đi TP.HCM để làm CCCD gắn chíp mà không trình báo và được sự cho phép của cơ quan chức năng nên đã vi phạm những gì đã cam kết tại Khoản 2 Điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.



Do đó, cơ quan điều tra hoàn toàn có căn cứ để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang biện pháp tạm giam đối với ông Lê Tùng Vân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: "Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm" để đảm bảo cho hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi.



Luật sư Tiền cũng trao đổi thêm, nếu muốn đi khỏi nơi cư trú, ông Vân bắt buộc phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Nếu vì lý do bất khả kháng mà phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú cũng phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú và phải có giấy cho phép của người đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.