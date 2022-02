Ông Lê Tùng Vân được các đệ tử 'tế sống' khi đang tại ngoại

Mình đã đi hơn nửa đời người rồi. Không có người giả tu nào kiên nhẫn như vậy đâu, chỉ có người tu thật thôi, Mình sẽ tiếp tục đi hoài, đi mãi trên con đường vũ trụ mênh mông", người này còn khẳng định muốn ở lại "Thiền am" để phục vụ thầy ông nội.

Ngoài ra, cũng ở clip này, tài khoản Nhị Nguyên liên tục nhắc đến chuyện kinh tế eo hẹp, "Tịnh thất" xơ xác tiêu điều vì thiếu vắng người, ẩn ý mình là nạn nhân của những lùm xùm thời gian gần đây.



Hiện clip này đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Nhóm người "Tịnh thất" làm việc với luật sư.

Ngày 4/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").



Tiếp đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân chỉ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do tuổi tác.



Cơ quan CSĐT hiện đang xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội danh "loạn luân", cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.