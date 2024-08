Ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND Tối cao

Theo Điều 77, Luật Tổ chức TAND, Chánh án TAND Tối cao có nhiệm vụ tổ chức công tác xét xử của TAND Tối cao; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Chánh án cũng là chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao; có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của luật; trình Chủ tịch nước đề xuất về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.