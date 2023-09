Ông Lê Kiên Thành: "Nguyễn Chí Vịnh như tôi biết"

- Mỗi khi gặp nhau, chuyện mà chúng tôi thường tâm sự, chia sẻ nhiều nhất là chuyện về ông bố của mình. Và điều may mắn của chúng tôi là có những người bố cùng chí hướng, chung lý tưởng, sát vai nhau trong quãng đời hoạt động cách mạng, bởi vậy nên giữa hai chúng tôi có nhiều sự đồng cảm.

Như ông đề cập, do khoảng cách tuổi tác nên thuở nhỏ hai người ít tiếp xúc và phải tới khi đã trưởng thành mới trở nên thân thiết. Vậy tình bạn giữa một người là doanh nhân và một người là tướng lĩnh hình thành như thế nào?

Như vậy, tình bạn giữa ông và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được đặt nền tảng từ tình bạn của những người bố?

- Chính là như vậy! Tôi nghĩ rằng sự đồng cảm giữa hai con người là tình cờ, là tự nhiên. Hoàn cảnh gia đình cũng có thể là một lý do. Đồng cảm về mặt lý tưởng cũng là một lý do. Sự tương đồng về tính cách cũng là một lý do.

Khi người ta gần nhau, thân thiết với nhau thì có nhiều điều kiện. Có thể cùng lý tưởng nhưng nếu tính tình khác nhau thì cũng khó hòa hợp. Đồng điệu một yếu tố không có nghĩa là mọi thứ đều đồng điệu.

Tôi với Vịnh tình cờ có nhiều thứ đồng cảm với nhau, có những điều có thể chia sẻ, có thể nói hết với nhau được mà không sợ người kia giận, mất lòng.

Bên cạnh sự đồng cảm thì giữa ông và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng tranh luận với nhau về vấn đề gì không?

- Cũng có tranh luận đấy chứ không phải không có đâu. Khi nhìn nhận một vấn đề, có người nhấn vào điểm này, có người lại nhấn vào điểm khác. Nhưng suy cho cùng thì có lẽ điểm chung giữa chúng tôi vẫn nhiều hơn.

Cuộc tranh luận cụ thể nào mà đến giờ ông vẫn còn nhớ chi tiết?

- Tôi nhớ một lần đã chia sẻ với Chí Vịnh về suy nghĩ của bố tôi, rằng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông không bao giờ e ngại ai cao hơn mình, cũng không giờ thấy ai thấp hơn mình cả.

Khi ra ngoài gặp nguyên thủ của các cường quốc, ông cũng thấy bình thường, sẵn sàng tranh luận và không chấp nhận sự áp đặt. Nhưng ngược lại, với những người xung quanh ông, từ những người giúp việc cho đến những đứa trẻ, ông không bao giờ coi thường họ, dành cho họ cái nhìn đối với người có vị thế thấp hơn.

Có một câu chuyện được kể lại, sau thống nhất đất nước, bố tôi về một ngôi trường ở An Giang. Tại đây, ông gặp và trò chuyện với các em học sinh. Điều gây bất ngờ cho người khác thời điểm đó (bao gồm các lãnh đạo tỉnh và giáo viên của trường) là bố tôi to tiếng, nói rất găng với một cậu bé. Ông giải thích với cậu bé đó rằng: "Bác găng với cháu vì bác coi cháu như đồng chí của bác. Chúng ta là hai người đồng chí đang cùng tranh luận một vấn đề". Ông không coi đó chỉ là một đứa trẻ để rồi xoa đầu và nói "cháu chưa hiểu gì đâu", ông không làm như vậy, đó là một thái độ coi thường! Ở đây sự tranh luận thể hiện cái nhìn bình đẳng.

Những người bạn từ trái qua: Trần Việt Trung (con Trung tướng Trần Tử Bình), Nguyễn Chí Vịnh, Lê Kiên Thành, Trần Hữu Việt (con nhà văn Trần Hữu Mai).

Một lần, tôi nghe bố tôi kể với mẹ tôi rằng, hồi bố tôi còn nhỏ được ông nội dẫn đi học cùng với các anh chị em, ông nội dặn dò: "Cố học hành để sau này không phải bưng nước cho người ta". Lúc đó, bố tôi đáp lại: "Cậu (cách gọi bố của người miền Trung) nói kỳ thế, học để làm việc gì chứ chỉ để không bưng nước thì học làm gì!". Ngay thủa nhỏ bố tôi đã thế, sẵn sàng tranh luận lại với cha mình chứ không phải chỉ cúi đầu nghe lời.

Khi tôi kể câu chuyện này với Chí Vịnh và nhắc lại quan điểm của bố tôi thì có vẻ Vịnh không đồng ý. Cậu ấy bảo: "Thế chẳng nhẽ, bác Lê Duẩn không thấy bố của mình là cao hơn à?".

Tôi nghĩ, có lẽ Chí Vịnh hiểu nhầm về câu chuyện của bố tôi. Cao - thấp ở đây không phải về bậc thứ, tuổi tác, không phải là không kính trọng. Rồi tôi băn khoăn "Vì sao chuyện đó mình cảm thấy hay mà Chí Vịnh lại không thấy hay nhỉ?".

Có bao giờ ông và người bạn thân Nguyễn Chí Vịnh trò chuyện về những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp, từ góc độ truyền thống gia đình?

- Thực ra mà nói, thế hệ con em của các lãnh đạo thời bố tôi hay bố của Chí Vịnh thì nhiều lắm, nhưng số người thành công không nhiều. Chí Vịnh thành công còn tôi thì không.

Không phải cùng hoàn cảnh thì mọi thứ giống nhau. Không riêng tôi, mà tôi có thể điểm ra rất nhiều người khác là con của các nhà lãnh đạo từng giữ vị trí quan trọng của đất nước cũng không đạt được thành công như Nguyễn Chí Vịnh.

Rất nhiều người cùng thế hệ lãnh đạo với bố tôi có con cái đều chỉ làm những công việc bình thường.

Có thể hoàn cảnh, xuất phát điểm như nhau nhưng mức độ thành công của mỗi người là không hề giống nhau! Nhưng chúng tôi thường không nói về vấn đề này.

Trong một cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trước đây, chúng tôi từng được nghe Thượng tướng chia sẻ về những thuận lợi và áp lực khi là "con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh". Còn ông thì sao?

- Khi còn đi học, vì tôi là con của bố tôi nên áp lực rất lớn. Tôi không có quyền học dốt. Tôi có nhiều điều kiện hơn để học tập trong khi nhiều người bạn khác đồng trang lứa ở nông thôn thì phải đi chăn trâu, cắt cỏ, làm lụng phụ giúp gia đình; ở thành phố thì nấu cơm, trông em, đi chợ thay bố mẹ… vậy chẳng nhẽ lại học không tốt?

Áp lực là dữ lắm!