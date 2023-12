Ông lão người Việt đạp xe, bán hàng rong bánh khúc, bánh rán ở nước Anh

"Có ai ăn bánh chưng, bánh cuốn không? Ai mua xôi khúc nóng hổi nào?"

Nghe thấy tiếng rao ấm áp bằng tiếng Việt, Ngọc sửng sốt ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một ông lão với nụ cười hiền lành, một tay đẩy xe hàng rong bước vào cửa tiệm.

Cô gái người Hải Phòng không tin vào mắt mình. Ngọc không nghĩ ở giữa lòng thủ đô London (Anh) hoa lệ lại bắt gặp một xe hàng rong chuyên bán đồ ăn Việt Nam như vậy.

Your browser does not support the video tag.

Xe hàng rong bán bánh cuốn, bánh chưng Việt Nam giữa lòng nước Anh (Nguồn video: Minh Ngọc).

Ban đầu, cô gái Việt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay sang hỏi đồng nghiệp thì người bạn này cho biết, đây là ông lão chuyên bán hàng rong các món ăn Việt Nam.