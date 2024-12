Ông Kim Sang-sik chọn đội hình tuyển Việt Nam như thế nào?

Thông qua các trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lựa chọn bộ khung chính cho đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2024. Tuyển Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn hơn 10 ngày tại Hàn Quốc. Đây cũng là khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm hướng đến AFF Cup (tên mới là ASEAN Cup) 2024. Thay vì thi đấu các trận giao hữu chính thức dịp FIFA Days tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đấu tập với 3 câu lạc bộ tại xứ sở kim chi. Theo đó, tuyển Việt Nam mang về kết quả khả quan khi lần lượt giành chiến thắng Ulsan Citizen (K.League 3) và Daegu FC (K.League 1) với cùng tỉ số 2-0, trước khi đánh bại Jeonbuk Hyundai Motors (K.League 1) với tỉ số 3-1. Những cầu thủ lập công trong các trận đấu của tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (2 bàn), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đinh Thanh Bình. Thông qua các trận đấu tập này, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cộng sự đã có những đánh giá khách quan về năng lực của các cầu thủ cũng như sự phù hợp, hài hòa trong lối chơi, trước khi chọn ra bộ khung thi đấu chính cho AFF Cup 2024. Thủ môn Nguyễn Filip có thể được đặt niềm tin nơi khung thành tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF Thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam nhiều khả năng là Nguyễn Filip. So với Văn Lâm, thủ thành thuộc biên chế Công an Hà Nội đang duy trì phong độ ổn định và chơi chân tốt hơn. Chưa kể, việc thi đấu tại V.League, đối đầu với các tiền đạo ngoại chất lượng là yếu tố quan trọng giúp chuyên môn của Filip được nâng cao. Trong một số trận đấu gặp đối thủ "dễ thở" như Lào hay Myanmar, Đặng Văn Lâm có thể được trao cơ hội. Trong khi đó, bộ 3 trung vệ mang đến sự chắc chắn lúc này là Nguyễn Thành Chung (lệch trái), Bùi Hoàng Việt Anh (giữa) và Đỗ Duy Mạnh (lệch phải). Cả 3 cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, đồng thời có màn trình diễn tốt ở đội bóng chủ quản trong thời gian qua. Chưa kể, cả Việt Anh, Duy Mạnh và Thành Chung đều có thể hỗ dâng cao tấn công và thực hiện các tình huống đá phạt cố định (nếu cần). Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có thể cân nhắc Nguyễn Thanh Bình, nhưng khó để cầu thủ này đảm trách nhiệm vụ quan trọng. Xuân Mạnh nhiều khả năng là lựa chọn bên hành lang trái. Ảnh: VFF Bên hành lang trái không ngoại trừ khả năng Phạm Xuân Mạnh được lựa chọn. Nếu được triệu tập bổ sung sau khi thi đấu tại AFC Champions League Two, Văn Vĩ (Nam Định) cũng là một lựa chọn khả dĩ cho vị trí hậu vệ trái. Bên cánh còn lại, Vũ Văn Thanh có thể thi đấu tốt ở hàng lang phải. So với các đồng đội, cầu thủ này có thể lực và tranh chấp tốt, hỗ trợ phòng ngự và tấn công. Dự đoán, tuyến giữa của tuyển Việt Nam sẽ có sự xuất hiện của tân binh Doãn Ngọc Tân (tiền vệ trụ) - người có màn thể hiện khá tốt trong các trận đấu giao hữu vừa qua. Bên cạnh đó là vị trí tiền vệ trung tâm của Nguyễn Quang Hải (hoặc Nguyễn Hoàng Đức) và tiền vệ công Nguyễn Hai Long. Quang Hải đang có lấy lại cảm giác ghi bàn. Ảnh: VFF Ngoài ra, hàng công của tuyển Việt Nam lúc này là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào có thể chơi ở vị trí hộ công. Hoặc trong trường hợp Nguyễn Xuân Son được ra sân, anh có thể đảm nhiệm thay Vĩ Hào.