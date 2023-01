Ông Đỗ Thành Nhân bị truy tố ở khung 7 năm tù hoặc phạt tiền

Trong các bị can, Trịnh Thị Thúy Linh được ông Nhân giao thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân để phục vụ giao dịch mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG. Còn Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ ký hồ sơ chứng từ hợp thức việc thao túng các mã cổ phiếu.

Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao. Cơ quan tố tụng cho rằng những việc làm của ông Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng .

"Bị can là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm, đồng thời tích cực chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò cao nhất trong vụ án", cáo trạng nhận định.