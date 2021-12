Ông Đỗ Ngọc Thịnh tái cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Chiều 25/12, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Năm Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III gồm các luật sư: Phan Trung Hoài, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam và Đào Ngọc Chuyền.