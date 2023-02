Ông Đỗ Hữu Ca từng giữ những chức vụ gì trước khi nghỉ hưu và bị tạm giữ?

Ông mang hàm Thiếu tướng từ tháng 7/2013. Ông được nhiều người biết tới khi Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thuỷ sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Khi đó, ông Ca đang mang hàm Đại tá và là Giám đốc Công an thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng sinh năm 1958, quê quán xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật.

Từ tháng 8/1975 đến tháng 4/1976, ông Ca là Học viên Trường Công an Hải Phòng. Thời gian sau đó đến tháng 2/1978, ông là cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Tháng 3/1978 đến tháng 10/1978, ông Đỗ Hữu Ca là học viên Trường Văn hóa Ngoại ngữ, Bộ Công an và là học viên Trường đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), Bộ Công an trong thời gian từ tháng 11/1978 đến tháng 7/1983.

Từ tháng 8/1983 đến tháng 1/1996, ông Ca là Đội trưởng Đội An ninh, tổng hợp - Phòng Tham mưu, Công an TP Hải Phòng; Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố.