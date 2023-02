Ông Đỗ Hữu Ca 4 lần nhận tổng 35 tỉ đồng tại nhà riêng từ ông "trùm" để nhờ chạy án

Liên quan đến vụ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sáng 23-2, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đồng đến nhà ông Ca để nhờ "chạy án".



Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi còn đương chức