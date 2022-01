Ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản hồi giữa tin xem xét hủy án ly hôn

Trước đó, ngay trong buổi tối có thông tin trên báo chí về việc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét huỷ bản án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào ông Đặng Lê Nguyên Vũ , bà chủ thương hiệu King Coffee đã ngay lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân.



Ngoài việc trích lại phần nội dung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc "Quyết định giám đốc thẩm buộc bà Thảo chấm dứt hoạt động kinh doanh bình thường là "không phù hợp" quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng nam nữ được nêu trong Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình", nguyên đơn trong vụ án ly hôn cũng cho biết bản thân chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán theo quyết định thi hành án nào của bản án ly hôn trên.



Điều đáng nói vụ ly hôn này đã được xét xử qua ba cấp, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, trong đó, bản án giám đốc thẩm vừa được TAND Tối cao ban hành vào tháng 5/2021 giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên trị giá 5.655 tỷ đồng nhưng phải trả số tiền tương đương 40% cổ phần cho bà Thảo. Bà Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà gửi tại các ngân hàng là hơn 1.551 tỷ đồng (sau khi trừ đi phần ông Vũ đã rút) để cấn trừ vào cổ phần. Do đó, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỷ đồng.



Số tiền chênh lệch này phía Trung Nguyên khẳng định thực hiện xong nghĩa vụ vào tháng 5/2021, thông qua 2 hai đợt thanh toán vào ngày ngày 13/1/2020 với số tiền 1.191 tỷ đồng và ngày 20/5/2021 với số tiền 127 tỷ đồng.