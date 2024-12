Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chi 16 tỷ mua liền lúc 2 chiếc xe thể thao Morgan mui trần

Hai chiếc xe thể thao Morgan được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua về có giá hơn 16 tỷ đồng, với số lượng rất ít tại Việt Nam. Không chỉ yêu thích các mẫu siêu xe, xe thể thao hiệu năng cao, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn được biết đến là người thích sưu tầm nhiều mẫu xe cổ của Mercedes-Benz, Porsche,… và một số thương hiệu khác như Toyota, Bentley, Rolls-Royce. Sau chiếc Morgan Plus Four hàng hiếm, ông trùm cà phê mới đây tiếp tục mua thêm hai chiếc Morgan khác. Ảnh: Morgan Motor Việt Nam Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên mới đây đã mua liền lúc 2 chiếc xe thể thao Morgan Plus Six mui trần. Ước tính, số tiền để sở hữu cặp đôi xe Morgan này lên tới hơn 16 tỷ đồng. Tính thêm chi phí lăn bánh, tổng giá trị mỗi chiếc xe khoảng 9,1 tỷ đồng. Ảnh: Liêm Nguyễn Như đã đưa tin, hôm 14/12 vừa qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cầm lái chiếc Morgan Plus 4 tới một showroom kinh doanh siêu xe. Chiếc xe này về Việt Nam từ năm 2014 nhưng chỉ xuất hiện một vài lần trong sự kiện trưng bày xe ở Đắk Lắk, mãi tới nay mới được lăn bánh trên đường phố. Ảnh: VietNamNet Morgan Plus Six hiện được bán bởi đại lý phân phối chính hãng. Trước ông Đặng Lê Nguyên Vũ, có ba đại gia khác đã mua mẫu xe thể thao này. Một chiếc màu bạc thuộc sở hữu của đại gia Sài Gòn, chiếc màu đen của đại gia Thái Nguyên và chiếc màu nâu của đại gia Hoàng Kim Khánh. Ảnh: AutoExpress UK So với mẫu Plus Four hiệu năng thấp hơn, Morgan Plus Six có sự tương đồng về kiểu dáng lẫn thiết kế. Tuy nhiên, hãng xe Anh quốc đã trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới, với trọng lượng nhẹ hơn 100 kg nhưng tăng độ cứng xoắn thêm 100% so với xe cũ. Do đó, trọng lượng khô của xe chỉ vỏn vẹn 1.075 kg. Ảnh: AutoExpress UK Cả hai xe đều trang bị bộ la-zăng đa chấu kích thước 19 inch, nhưng chiếc màu đen sử dụng bộ mâm sơn đen kèm cùm phanh đỏ nổi bật. Chiếc còn lại dùng bộ mâm sơn bạc, ẩn bên trong là kẹp phanh màu đen. Ảnh: AutoExpress UK Morgan Plus Six sử dụng động cơ I4 tăng áp, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cỗ máy này được phát triển bởi BMW. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ trọng lượng nhẹ, xe dễ dàng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Hai chiếc Ford GT trị giá 120 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh: VietNamNet) Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường được biết đến với thú vui mua xe theo cặp, trong bộ sưu tập xe của ông hiện có nhiều mẫu xe xuất hiện tới 2 chiếc, điển hình như cặp đôi Ford GT (giá 120 tỷ đồng), cặp đôi Porsche 911 GT3 (giá 42 tỷ đồng), cặp đôi Aston Martin DBX 707 (giá 48 tỷ đồng),... Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!