Ông Đặng Anh Quân giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội liên tục

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đặng Anh Quân để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau thời gian làm việc, củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Quân đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự 2015.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni cùng tội danh trên, do liên quan những nội dung tố cáo của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trước đó.

Theo hồ sơ, năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tạo ra hàng loạt vụ ồn ào, mâu thuẫn với nhiều người.

Ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra, ngày 19/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời bà Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố cáo của bà Hằng; Đồng thời tiếp tục mời làm việc những người hỗ trợ, giúp sức cho bà Hằng tại các buổi livestream, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.

Ngày 1/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.