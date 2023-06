Ông chủ quán ăn đêm cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy ở tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận, trong đó có Hà Nội, do Hoàng Tiến Dũng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi.

Trực tiếp tham gia giúp việc mua bán trái phép chất ma túy cho Dũng là Trần Văn Tuấn (SN 2004, xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ). Tuấn được giao liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma túy gửi giao khách ở các tỉnh. Ngoài ra, Tuấn còn đóng vai trò là đầu mối liên hệ kết nối Hoàng Tiến Dũng với Đào Ngọc Long (SN 1988, xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, thường trú tại TP.HCM) ở nước ngoài để đặt mua ma tuý chuyển về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội lập chuyên án để huy động các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố và Công an tỉnh Hưng Yên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn bên trong có khoảng 40kg ma tuý được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến Phát (ngõ 81 đường Nguyễn Quý Trị, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định thông tin ghi trên kiện hàng là giả, người nhận thực tế số ma túy này là Hoàng Tiến Dũng. Đồng thời công tác trinh sát xác định ngoài kiện hàng trên, Hoàng Tiến Dũng sắp nhận thêm một kiện hàng nữa (là ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.