Ông chủ người Trung Quốc tổ chức cho nhân viên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị khởi tố

Tháng 2/2022, Wu Qin Zi bảo Peng Can Guang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục làm việc tại nhà hàng Hương Mãn Lầu. Ngày 24/3/2022, do có nhu cầu về Trung Quốc, Peng Can Guang đã đến Công an TP Bắc Giang đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Wu Qin Zi về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Hải Ngọc