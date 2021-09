Ông chú nằng nặc đòi 'thông chốt' cổng chợ: 'Tao vào mua cân thịt'

Đã qua nhiều tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng có vài người dân dường như vẫn chưa kịp "làm quen" với việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một ông chú không đeo khẩu trang, làm loạn tại chốt kiểm dịch dốc Tam Đa - Thuỵ Khuê, Hà Nội (lối vào chợ) khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh ghi lại, người đàn ông đó dù có mang khẩu trang để trong túi nhưng nhất quyết không chịu đeo.