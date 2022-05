Ông Cao Thắng vui vẻ chụp ảnh cùng khán giả hậu ồn ào xin lỗi fan

Your browser does not support the video tag.

Trong tâm thư xin lỗi, Ông Cao Thắng đã tự nhận về trách nhiệm của anh do chưa quản lý tốt ê-kíp mới xảy ra ồn ào không đáng có.

Tuy nhiên sự ăn năn hối lỗi của anh càng khiến dư luận thêm phần bức xúc: "Ai có lỗi thì người đó xin, bốp chát vào mặt fan như thế thì đến chịu vợ anh rồi ấy ạ", "Xin lỗi lúc nửa đêm như nghe truyện ma vậy", "Chị Mai Hồng Ngọc mắng fan, anh Ông Cao Thắng xin lỗi, còn chị Đông Nhi thì sao"...