Ông Cao Thắng gây tranh cãi với màn 'đỡ con' chốn đông người

Trước lời đề nghị bế vợ lẫn con, Ông Cao Thắng đáp: "Trời ơi, xỉu tại chỗ".



Đông Nhi trách yêu chồng "làm trò lố lăng".



Khoảnh khắc tình cảm nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng.