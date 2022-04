Ông Cao Thắng bế vợ lẫn con nhẹ bẫng, đừng đùa ông chú U40

Ông Cao Thắng dễ dàng ẵm trọn bà xã bằng một tay.



Có thêm "vai phụ" Winnie cũng không làm khó được ông xã Đông Nhi.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc "cả nhà thương nhau" của tổ ấm cặp sao khiến nhiều người thích thú.