Ông bố hoảng loạn giữa đêm vì trò đùa nghịch ngợm của con gái, camera ghi lại khiến nhiều người “chịu thua”

- Định rõ giới hạn: Đặt những giới hạn rõ ràng để trẻ biết những hành vi nào là chấp nhận được và những hành vi nào là không chấp nhận được. Đồng thời, giải thích cho con về lý do tại sao một số hành vi đùa nghịch có thể gây hại hoặc không an toàn cho chính bản thân và người khác.

- Khuyến khích sáng tạo và hợp tác: Nếu trẻ có những trò đùa sáng tạo, trong phạm vi cho phép thì bố mẹ hãy khuyến khích và cổ vũ con tiếp tục phát huy. Điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của trí tưởng tượng và kỹ năng xã hội của trẻ.

- Hướng dẫn và giáo dục: Trong trường hợp trẻ vượt qua giới hạn hoặc làm những hành vi không chấp nhận được, bố mẹ cần ngay lập tức điều chỉnh bằng cách hướng dẫn và giải thích nguyên nhân tại sao hành vi đó không phù hợp cho con hiểu, sau đó đề xuất những hành vi khác chuẩn mực hơn.

- Tạo môi trường an toàn: Đảm bảo rằng môi trường xung quanh con là an toàn và phù hợp để trẻ có thể khám phá, chơi đùa và nghịch ngợm một cách tự do. Đồng thời, cung cấp các đồ chơi và hoạt động phù hợp để trẻ có thể thỏa mãn sự tò mò, sáng tạo của mình.

Với những trò đùa vui, nghịch ngợm của trẻ thì bố mẹ nên có cách hướng dẫn, giáo dục như thế nào để con phát triển những hành vi đúng đắn, loại bỏ hành vi không phù hợp?