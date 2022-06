Ông bố Hà Nội sửng sốt khi giấy khai sinh của con ghi mình... đã chết

Anh C. cho biết, hồi tháng 12/2013, vợ cũ của anh là chị N.T.H. (ở huyện Đông Anh) hạ sinh cháu P.Q. tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh.

Anh C. mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vì sao ở bản sao giấy khai sinh của con anh lại ghi anh đã chết (Ảnh: Nguyễn Trường).

Tháng 1/2021, anh C. và chị H. ly hôn, cháu Q. sống với mẹ là chị H.

Mới đây, khi anh C. đang làm việc thì cháu Q. gọi video call cho anh rồi bật khóc nức nở vì tưởng anh đã chết. Anh gặng hỏi lý do thì cháu Q. liền đưa ra bản sao giấy khai sinh của cháu; trong đó phần thông tin về người cha thể hiện anh C. "đã chết".