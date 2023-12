Ông bố bỉm sữa bế 2 con quẩy cực sung tại đám cưới, thân phận thật khiến dân mạng "trầm trồ"

Theo tin tức từ báo Dân Trí, trong một đám cưới hôm 2/12 tại Hải Phòng, trên sân khấu, anh Ngô Tùng Lâm (33 tuổi) hai tay bế hai con sinh đôi 14 tháng, vẫn quẩy cực sung với bài rock của ban nhạc nổi tiếng, khiến khách mời hò reo thích thú.

Đoạn video ghi lại cảnh ông bố bỉm sữa vừa chăm con, vừa hết mình với đam mê nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận về một triệu lượt xem, hơn 25.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.

Anh Lâm là tay bass của một ban nhạc rock tại Hải Phòng. Chú rể trong đám cưới là tay trống, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của ban nhạc. Thông lệ của họ là đến đám cưới của thành viên nào, cả nhóm sẽ cùng biểu diễn.

Ban đầu, ông bố bỉm sữa tính không tham dự đám cưới do bận chăm hai con, trong khi vợ và con đầu bận việc nhà, ông bà nội đi đám cưới khác.

"Nhiều bạn bè rủ tham dự đám cưới, tôi không nỡ từ chối, xách theo bỉm, sữa và hai con", anh Lâm kể.