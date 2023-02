Ông Biden nói sẽ không xin lỗi ông Tập vụ bắn hạ khí cầu

Tổng thống Biden nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các vật thể bị bắn trên không phận Bắc Mỹ có liên quan đến chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc.

Đầu tháng này, Mỹ liên tiếp thông báo bắn hạ các vật thể bay không xác định trong không phận nước này hoặc nước láng giềng Canada. Đầu tiên, hôm 4/2, Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 khai hỏa tên lửa AIM-9X Sidewinder có giá ít nhất 400.000 USD để bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi bang South Carolina. Washington nghi ngờ đây là khí cầu do thám và phát hiện khí cầu này có thiết bị liên lạc.

"Chúng tôi chưa biết chính xác 3 vật thể này là gì, nhưng hiện tại không có gì cho thấy chúng có liên quan đến chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc hoặc là phương tiện do thám từ bất kỳ quốc gia nào khác", ông Biden nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo là 3 vật thể này nhiều khả năng thuộc về các công ty tư nhân, tổ chức giải trí, nghiên cứu nghiên cứu thời tiết hoặc nghiên cứu khoa học khác.

Ông Biden khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy "sự gia tăng đột ngột về số lượng vật thể trên không phận" Mỹ. Tuy nhiên ông cảnh báo, "nếu bất kỳ đối tượng nào đe dọa đến sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ, tôi sẽ bắn hạ chúng". Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã chỉ đạo Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan dẫn đầu "nỗ lực toàn chính phủ" về việc giải quyết các vụ việc tương tự trong tương lai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các nhà điều tra của nước này chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy 3 vật thể bay bị bắn rơi có liên quan đến "chương trình do thám bằng khinh khí cầu" của Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào. Theo ông Kirby, các vật thể bay nói trên có thể do tư nhân vận hành cho mục đích thương mại hoặc nghiên cứu và không gây ra mối đe dọa quân sự đối với Mỹ.