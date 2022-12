Ông Biden ký sắc lệnh cấm TikTok

Cụ thể, theo quy định, nền tảng chia sẻ video ngắn của Trung Quốc sẽ bị cấm trên 4 triệu thiết bị thuộc chính phủ Mỹ. Song, ứng dụng này vẫn được phép sử dụng trong những trường hợp ngoại lệ như phục vụ mục đích thực thi pháp luật, các hoạt động và lợi ích an ninh quốc gia cũng như nghiên cứu bảo mật

Ứng dụng video dạng ngắn phổ biến của Trung Quốc đang đối mặt với sự phản đối và giám sát chặt chẽ ngày càng tăng đến từ chính quyền, các nhà làm luật tại Mỹ. Họ lo ngại TikTok mang những rủi ro về an ninh quốc gia vì mối quan hệ với ByteDance, công ty mẹ có trụ sở ở Trung Quốc.

Do đó, việc chính quyền ông Biden gây áp lực lên TikTok được cho là nối tiếp sắc lệnh cấm TikTok của cựu Tổng thống Donald Trump vào 2 năm trước do các lo ngại về an ninh quốc gia.

TikTok sẽ bị cấm trên tất cả thiết bị chính phủ Mỹ. Ảnh: AP.



Theo NBC News, gần đây, TikTok đã nhận về hàng loạt chỉ trích khi thừa nhận các nhân viên của họ có thể truy cập trái phép dữ liệu của các nhà báo, lén xem thông tin và theo dõi vị trí của họ. Business Insider cho rằng vụ việc này đã làm gia tăng lo ngại của chính phủ Mỹ đối với TikTok và đẩy nhanh quá trình thông qua lệnh cấm mạng xã hội tại các bang và trường đại học trong nước.