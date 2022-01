Ông Biden đang trải qua một mùa đông khó khăn

Quan điểm không tán thành với ông Biden được ghi nhận ở hầu hết các nhóm nhân khẩu học, chỉ có thành viên đảng Dân chủ và người gốc Phi duy trì quan điểm tích cực về tổng thống. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên đảng Dân chủ tán thành hiệu suất công việc của ông Biden cũng giảm từ 87% xuống còn 75%.

Trước làn sóng Covid-19 mới, Chính quyền Tổng thống Biden sẽ điều các đội y tế gồm bác sĩ, y tá quân đội đến 6 tiểu bang để hỗ trợ các bệnh viện đang quá tải vì dịch Covid-19. Sáu bang được chính quyền liên bang hỗ trợ bao gồm New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan và New Mexico.

Đồng thời, ông Biden cũng chỉ đạo mua thêm 500 triệu kit xét nghiệm Covid-19 nhằm giúp đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lan rộng.

Thanh Bình (lược dịch)