Ong Bây Bi xuất hiện ở 'Ca Sĩ Mặt Nạ', loạt manh mối ám chỉ đúng 1 người

Bên cạnh giọng hát đầy nội lực, Orange còn đạt nhiều thành tích "khủng" trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có giải ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step 2018 hay Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2018.

Đây cũng là sự kiện mà nhóm nhạc BTS thắng lớn với 3 giải Daesang bao gồm Biểu tượng toàn cầu của năm, Album của năm và Nghệ sĩ của năm, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Kpop lập thành tích lớn thế này tại một lễ trao giải.



Năm 2018, BTS nhận 3 giải Daesang đầu tiên trong lịch sử MAMA



Orange phát biểu bằng tiếng Hàn trên sân khấu MAMA 2018