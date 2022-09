Ông anh xăm trổ bất ngờ được bệnh viện nhờ phiên dịch cho khách Tây

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông xăm trổ đầy mình đang đứng nói chuyện với một vị khách nước ngoài bị chấn thương ở chân ở trong bệnh viện.

Tuy vẻ bề ngoài dễ gây hiểu lầm, những hành động truyền đạt lại thông tin từ bác sĩ bằng tiếng Anh cho du khách này hiểu được, khiến dân mạng vô cùng thích thú và dành lời khen ngợi.

Trong clip, người đàn ông đã vận dụng toàn bộ vốn từ vựng tiếng Anh có được để dặn dò kĩ du khách nước ngoài về thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí… Mặc dù ngữ pháp hầu hết đều chưa chính xác nhưng đáng ngạc nhiên là anh chàng Tây vẫn có thể hiểu và tiếp thu rất tốt.

Chia sẻ về hoàn cảnh xảy ra tình huống này, chủ đoạn clip đồng thời là vợ của người đàn ông xăm trổ cho biết, khi đi du lịch tới đây, bạn nam không may gặp tai nạn nhưng ở bệnh viện thì khó khăn trong vấn đề giao tiếp nên sau khi được gọi hỗ trợ, anh chồng tức tốc phi tới ngay để hỗ trợ