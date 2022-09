Ơn trời, Đức Phúc đang trong một mối quan hệ sau 25 năm 'ế'

Được Erik và Hòa Minzy luôn "đốc thúc" nên yêu đi thì giọng ca Hơn Cả Yêu đã mở lòng mình, thả lỏng bản thân để đón nhận tình yêu đến.

Clip Đức Phúc tiết lộ chuyện tình yêu hiện tại