Ôn Bích Hà U60 vẫn gợi cảm, được chồng doanh nhân yêu chiều

Vốn gắn liền với hình tượng nóng bỏng, Ôn Bích Hà thấy may mắn vì chồng không càm ràm, trái lại để cô tự do làm nghề.

Cả hai kết hôn từ năm 2000. Suốt hơn 20 năm gắn bó, họ quyết định không sinh con mà nhận con nuôi. Dù trải qua không ít sóng gió, đôi vợ chồng vẫn mặn nồng như thủa đầu. "Bất cứ lứa tuổi nào cũng có niềm vui riêng. Ở tuổi này chúng tôi tận hưởng tình cảm của những con người đã đi qua nhiều dư vị cuộc đời", cô nói. Hai vợ chồng có sở thích du lịch biển mỗi khi rảnh rỗi.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, từ năm 15 tuổi đã nổi danh trong làng giải trí Hoa ngữ. Suốt những giai đoạn trong sự nghiệp, cô theo đuổi hình tượng sexy trên cả hai lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh 18+ với danh xưng "bông hồng màn ảnh Hong Kong". Một số tác phẩm tiêu biểu của cô như: Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận...

MV của Ôn Bích Hà

Thúy Ngọc