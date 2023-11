Ồn ào ở đám cưới Puka, Gin Tuấn Kiệt

“Mọi sắp xếp của gia đình là có lý do hết, từ nhiều khâu, nhiều phía để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào trong ngày vui của gia đình”, Puka nói thêm về việc bố trí đông lực lượng bảo vệ tại đám cưới.

Nữ diễn viên cho biết trước giờ luôn giữ im lặng về các tin đồn không đúng sự thật. Nhưng sự việc lần này ảnh hưởng tới gia đình nên cô buộc phải lên tiếng.

Sáng 16/11, cặp đôi Gin Tuấn Kiệt và Puka chính thức tổ chức đám cưới tại Đồng Tháp - quê nhà của cô dâu. Đến chung vui với cô dâu chú rể là các đồng nghiệp thân thiết như Minh Tú, Hòa Minzy, Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Dự...