Ồn ào giữa Selena Gomez và Hailey Bieber - Kylie Jenner chưa hạ nhiệt

Đây không phải là lần đầu tiên Hailey Bieber vướng ồn ào với tình cũ của chồng. Vào tháng 1/2023, sau khi Selena Gomez khoe ảnh bikini khoe hình thể hiện tại, Hailey đã đăng tải một đoạn video cùng Kendall Jenner - chị gái Kylie Jenner và có phát ngôn gây tranh cãi: "I'm not saying she deserved it, but God's timing is always right" (Tôi không muốn nói kiểu đáng đời cô ta hay gì, nhưng thời gian đã nói lên tất cả).



Hailey và Selena từng chụp ảnh thân thiết nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng bà xã Justin Bieber "bằng mặt không bằng lòng" với tình cũ của chồng.

Không lâu sau đó, Hailey Bieber đã phải xóa video này đi do fan cho rằng chia sẻ của hội bạn thân là đang ẩn ý miệt thị ngoại hình Selena Gomez. Dù bà xã Justin Bieber lên tiếng đính chính rằng mục đích video chỉ là để vui vẻ, không nhằm đả kích bất kỳ ai nhưng cư dân mạng vẫn không tin vào lý lẽ này.

Theo Phụ Nữ Việt Nam