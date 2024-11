Omoda C5 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 589 triệu đồng

Omoda C5 chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản gồm Premium và Flagship với mức giá lần lượt là 589, 669 triệu đồng. Omoda C5 là mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ thuộc phân khúc B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trước khi nhà máy lắp ráp của Omoda & Jaecoo Việt Nam được hoàn thiện vào năm 2026 tại Thái Bình. Omoda C5 sẽ có 2 phiên bản Premium và Flagship với mức giá lần lượt là 589, 669 triệu đồng. Đi cùng là 4 màu tự chọn bao gồm: Trắng Diamond, Xám Titan, Đỏ Ruby và Đen Carbon. Tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản gồm Premium và Flagship với mức giá lần lượt là 589, 669 triệu đồng. Về thiết kế, Omoda C5 sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao và mạnh mẽ, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, Omoda C5 mang đến không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho những người trẻ và cho cả gia đình về một chiếc xe đa chức năng. Phần đầu xe Omoda C5 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kim cương độc đáo, tạo hiệu ứng ba chiều bắt mắt. Hệ thống đèn trước full LED kết hợp dải đèn ban ngày hình chữ T không chỉ tăng tính nhận diện mà còn mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Đầu xe nổi bật với hệ thống đèn trước full LED kết hợp dải đèn ban ngày hình chữ T Thân xe được thiết kế với các đường gân dập nổi chạy dọc, vừa tạo cảm giác chuyển động, vừa tăng tính khí động học. Bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu không chỉ gia tăng sự thể thao mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ mạnh mẽ cho tổng thể xe. Đuôi xe được thiết kế tối giản nhưng không kém phần ấn tượng với cụm đèn hậu LED kéo dài, tạo nên sự liền mạch và hiện đại. Xe còn tích hợp các chi tiết thông minh như gương chiếu hậu gập điện, tích hợp báo rẽ LED, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống đèn pha tự động. Những trang bị này không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Trong khi đó, khoang nội thất, Omoda C5 mang đến một không gian hiện đại và sang trọng nhờ việc sử dụng chất liệu da cao cấp kết hợp nhựa mềm. Thiết kế tập trung vào người lái với bảng điều khiển trung tâm hơi hướng về phía ghế lái, tạo cảm giác kiểm soát tối ưu. Không gian nội thất hiện đại Trung tâm khoang lái là cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng giải trí và điều hướng. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp tính năng ra lệnh giọng nói thông minh, mang lại sự tiện lợi và an toàn khi lái xe. Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, cho phép tùy chỉnh để phù hợp với tâm trạng hoặc phong cách của từng chuyến đi. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, tích hợp bộ lọc bụi PM2.5; cửa sổ trời giúp không gian xe thoáng đãng, gần gũi hơn với thiên nhiên. Ghế ngồi thể thao bọc da, tích hợp chỉnh điện, tựa lưng ôm sát cơ thể, kết hợp với chức năng thông giá và sưởi ghế mang lại cảm giác thoải mái trên cả những hành trình dài. Đặc biệt, phiên bản Flagship được nâng cấp với camera 360 độ và hệ thống âm thanh Sony 8 loa. Thân xe được thiết kế với các đường gân dập nổi chạy dọc Về vận hành, cả hai phiên bản của Omoda C5 đều được trang bị động cơ 1.5L Turbo, công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,9. Đi cùng là nhiều công nghệ an toàn như: Khung thép cường độ cao (hơn 78%); 6 túi khí, phanh ABS, EBD, ESP, HAC, TCS, và đặc biệt là gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 16 tính năng hiện đại. Cùng với đó, Omoda C5 được trang bị các tính năng khác biệt như: điều khiển hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ lái tự động ICA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA, hỗ trợ phanh tự động AEB. Mẫu xe này đã đạt được các chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP, ANCAP, và ASEAN NCAP. Omoda C5 áp dụng chương trình bảo hành toàn xe 7 năm hoặc 1 triệu km. Riêng với động cơ, hãng bảo hành 10 năm hoặc 1 triệu km. Hãng cam kết 100% mã phụ tùng được dự trữ và khi cần, sau 48 giờ phụ tùng sẽ được cung ứng. Tại Việt Nam, Omoda C5 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu thuộc phân khúc xe gầm cao hạng B như: Hyundai Creta, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos...