Omicron tự nhân bản trong đường hô hấp nhanh hơn Delta 70 lần

Nhà virus học Michael Chan Chi-wai và các đồng nghiệp tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành thí nghiệm với mô phế quản của người bằng cách đưa vào mẫu thử các biến thể Delta, Omicron và một biến thể khác lưu hành năm 2020.



Kết quả cho thấy trong 24 giờ, biến thể Omicron nhân lên nhanh hơn gấp 70 lần so với biến thể Delta.



Ông Chan cùng các cộng sự còn tiến hành nhiều thí nghiệm với mô phổi. Điều đáng kinh ngạc là bên trong loại mô này, Omicron nhiễm vào các tế bào kém hiệu quả hơn so với Delta hoặc phiên bản gốc của virus.



Nhà miễn dịch học Wilfredo Garcia-Beltran thuộc Viện Ragon của Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho biết, phát hiện trên cho thấy các đột biến của Omicron đã đẩy nhanh quá trình xâm nhập hoặc nhân lên của biến thể này trong mô phế quản.



Nhà miễn dịch học Marc Veldhoen thuộc Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) lưu ý rằng việc biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn Delta là không tốt, nhất là khi cơ thể không có miễn dịch.



Nếu không có khả năng miễn dịch, virus có thể nhanh chóng lan từ phế quản đến phổi và các cơ quan khác, gây nguy cơ bệnh nặng.

Hình ảnh kính hiển vi điện tử quét màu cho thấy virus SARS-CoV-2 (các vật thể tròn màu xanh lam) xuất hiện từ các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nguồn: NIAID-RML

Trước đó, nhà khoa học Wilfredo Garcia-Beltran thuộc Viện Ragon của Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) và các đồng nghiệp cũng đã phát hiện ra biến thể Omicron lây lan mạnh hơn biến thể Delta.



Bằng cách sử dụng virus giả, nhóm nghiên cứu này phát hiện ra rằng protein gai của Omicron giúp biến thể này xâm nhập tế bào tốt hơn protein gai – vùng bám vào tế bào người của virus - của biến thể Delta hoặc chủng virus gốc.



Nhà khoa học Garcia-Beltran cho biết, biến thể Omicron có khả năng lây truyền mạnh gấp 4 lần so với chủng gốc SARS-CoV-2 và gấp 2 lần so với biến thể Delta. Các dữ liệu cho thấy biến thể Omicron có thể lây lan kể cả khi tải lượng virus thấp hơn biến thể Delta và chủng virus gốc.



Ông cũng khuyến nghị các chuyên gia cần phải đo tải lượng virus bên trong đường hô hấp của người bệnh. Với người nhiễm Delta, số hạt virus bên trong đường hô hấp của họ nhiều hơn 1.000 lần so với các biến thể ban đầu.



"Tôi muốn xem lượng virus như thế nào ở người nhiễm Omicron. Lấy mẫu từ những người đã nhiễm bệnh thực sự - đó mới là tiêu chuẩn vàng. Đó mới là nơi hành động", ông Garcia-Beltran nêu quan điểm.