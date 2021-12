Omicron đang 'đánh lừa' cả thế giới? Chuyên gia cảnh báo hậu quả khó lường

Trong cuộc họp giao ban Chính phủ Anh tối ngày 15/12, Giáo sư Chris Whitty, Giám đốc Y tế của vùng England (Vương Quốc Anh), kêu gọi mọi người không nên coi nhẹ Omicron và hãy xoá bỏ suy nghĩ Omicron sẽ không gây bệnh nặng đến mức phải nhập viện điều trị.



Ông muốn đặt "cảnh báo nghiêm trọng" trước những số liệu tích cực mà Nam Phi đưa ra mới đây. Quốc gia này công bố tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể Omicron thấp hơn 29% so với các biến thể trước đó của virus corona và chỉ có 3% bệnh nhân nhập viện gần đây tử vong (tỷ lệ tử vong là 20% ở những đợt dịch trước).



Giáo sư Whitty cảnh báo các dữ liệu này đã được "diễn giải quá mức".



Ông nói: "Trong đợt dịch này, Nam Phi đã có sự chuẩn bị hơn so với đợt dịch trước và tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao hơn dẫn tới miễn dịch cộng đồng lớn hơn. Do đó, tỷ lệ nhập viện điều trị thấp hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu".



Nam Phi có tỷ lệ phủ vaccine thấp hơn Anh. Tuy nhiên, miễn dịch tự nhiên của họ đã "tăng lên đáng kể" sau đợt càn quét của biến thể Beta.



Do đó, theo giáo sư Whitty, sự sụt giảm về số người nhập viện là "điều nằm trong dự kiến" và không có nghĩa là Omicron gây bệnh nhẹ hơn.



Ông nói thêm: "Nếu bạn nghĩ về những gì đã xảy ra ở đất nước chúng tôi ở đợt dịch do biến thể Alpha vào tháng một và tháng hai năm nay, tỷ lệ nhập viện điều trị ở nhóm tuổi trên 65 là 22%. Khi đó họ chưa được tiêm chủng".



"Thế nhưng, khi đã có miễn dịch dịch nhờ vào vaccine hoặc do từng nhiễm bệnh thì tỷ lệ nhập viện ở nhóm đối tượng này giảm xuống 6%. Đó chính là nhờ vào hệ miễn dịch của cơ thể."



"Gây bệnh nhẹ hơn cũng có khả năng nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn ở đây, một sự nhầm lẫn nếu nghĩ rằng Omicron không phải là vấn đề và cứ tự hỏi chúng ta đang lo lắng về điều gì."



"Tôi muốn nói rõ rằng Omicron thực sự là một vấn đề đáng lo ngại..."



Giáo sư Whitty cho biết tỷ lệ nhập viện do nhiễm biến thể Omicron chỉ bằng một nửa so với các biến thể khác, nhưng với tốc độ lây lan nhanh chóng thì nó sẽ phá huỷ tất cả những thành tựu chống dịch chúng ta đã đạt được.



Ông nói: "Nếu tỷ lệ nhập viện chỉ bằng một nửa, nhưng cứ 2 ngày số ca nhiễm lại nhân đôi thì chỉ trong vài ngày nữa thôi bạn sẽ quay trở về vị trí cũ..."



"Khi đỉnh dịch cao gấp đôi, tỷ lệ nhập viện giảm đi một nửa thì rốt cuộc chúng ta vẫn ngồi ở chỗ cũ và đỉnh dịch lại tiếp tục tăng nhanh."



Ông nói thêm: "Tôi sợ rằng khi số bệnh nhân mắc Omicron tăng nhanh chóng, số người nhập viện cũng tăng nhanh cùng với số ca phải điều trị đặc biệt, nhưng tỷ lệ chính xác là bao nhiêu chúng tôi chưa thể tính toán được. Theo tôi, điều này sẽ rõ ràng sau Giáng sinh".



"Có một vài thứ chúng ta chưa biết về Omicron nhưng những gì chúng ta đã biết đều tồi tệ."



Giáo sư Whitty cũng cho biết sự khác biệt trong tỷ lệ nhập viện giữa những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng dần dần sẽ co lại bởi vaccine đã kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ cơ thể trước biến thể Omicron so với biến thể Delta.



Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa vaccine - đặc biệt là các mũi tiêm nhắc lại - sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hàng nghìn ca nhập viện sẽ xảy ra nếu không tiêm.



Con số đáng lo ngại về biến thể Omicron tại Vương Quốc Anh



Ngày 15/12, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Vương Quốc Anh cao kỷ lục tính từ đầu đại dịch: 78.610 ca, cao hơn kỷ lục cũ được ghi nhận vào 8/1/2021 là 68.053 ca.



Chỉ trong bảy ngày qua, có tới 404.869 người xét nghiệm dương tính với COVId-19, tăng 19,1% so với tuần trước đó.



Hàng triệu người Anh đang có nhu cầu mua kit xét nghiệm COVID-19 dẫn tới quá tải cho hệ thống vận chuyển hàng hoá. Theo thống kê, chỉ tính từ ngày 11/12 đã có tới 900.000 bộ xét nghiệm được chuyển đi, tăng gấp đôi con số những ngày trước đó.



Các chuyên gia cho biết, họ chưa từng thấy dịch bệnh nào tăng nhanh đến như vậy.



Giáo sư Tim Spector, nhà dịch tễ học người Anh, cho biết số ca nhiễm Covid tại London đang tăng nhanh hơn những gì đã từng thấy trong đợt dịch đầu tiên.



Gần 60% số ca nhiễm COVID-19 ở London là do biến thể Omicron, trong khi con số này ở cả nước Anh là 35%.



Cơ quan An ninh Y tế Vương Quốc Anh (UKHSA) cho biết họ đã ghi nhận thêm 4.671 ca nhiễm Omicron vào ngày 15/12, tăng 90% (633 ca) so với ngày trước đó.



Tổng số ca nhiễm Omicron ở Vương Quốc Anh đang là 10.017 ca.



Tiến sĩ Jenny Harries, Giám đốc của UKHSA, cho biết Omicron "có lẽ là mối đe dọa lớn nhất" kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng "đáng kinh ngạc" sau Giáng sinh.



Nữ tiến sĩ cho biết thêm các chuyên gia nghĩ rằng số ca nhiễm Omicron sẽ nhân đôi số lượng sau mỗi 4 hoặc 5 ngày, nhưng trên thực tế chỉ là 2 ngày ở một số khu vực.



Giáo sư Graham Medley, thành viên của Nhóm cố vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp của chính phủ (SAGE), cho biết: "Theo dự đoán của chúng tôi, số lượng người nhập viện sẽ ngày càng đông và chắc chắn sẽ trên 1.000, thậm chí 2.000 người mỗi ngày".