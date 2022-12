'Ôm' cổ phiếu quá mức quy định, một công ty chứng khoán bị phạt

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt 125 triệu đồng, do Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTSC) đã đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết.

Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành bị phạt tổng cộng 275 triệu đồng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Chưa dừng lại ở đó, VTSC còn bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ở thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 31/03/2022. Cụ thể, VTSC không tính giá trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu Công ty.