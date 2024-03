Oi nóng lan rộng khắp miền Bắc, nồm ẩm trở lại

- Hà Nội: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 34-36 độ C, miền Đông có nơi trên 37 độ C.