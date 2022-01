Ổi nhiều vitamin C gấp 4 lần cam, nhưng 4 nhóm người này cần hạn chế

TheoTS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cam vẫn luôn được biết đến là nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào. Trong 100 g cam chứa 50 mg vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam hơn 4 lần, 100 g quả ổi chứa 228 mg vitamin C.

Ngoài ra, thành phần trong trái ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri.

Ăn ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác.