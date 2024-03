Ốc Thanh Vân phủ nhận ly hôn, hé lộ cuộc sống ở Australia: Đôi khi đuối lắm

Your browser does not support the video tag.

Ốc Thanh Vân chia sẻ với khán giả về cuộc sống ở Australia.

Ốc Thanh Vân chia sẻ, thông thường mỗi tháng chồng cô sẽ qua Australia thăm vợ và các con. Việc anh còn ở Việt Nam là vì cần chăm lo cho mẹ ruột của cô: "Mẹ tôi nhiều tuổi rồi, phải chi mẹ khỏe mạnh thì tôi đưa mẹ sang đây luôn. Nhưng mẹ tôi gần đây yếu lắm, bị đau ở đầu gối nên không tiện đi lại".

Nữ nghệ sĩ khẳng định cô đi nước ngoài định cư không phải vì "cú sốc" nào: "Tôi đi định cư không phải vì có nhu cầu đổi đời hay vì sốc tâm lý gì cả. Tôi nghĩ sự thay đổi này phù hợp với cuộc sống của mình và các con".